Saia Aktie
WKN DE: A0KDU8 / ISIN: US78709Y1055
|
02.02.2026 18:08:43
Saia Shares Rise Over 8%
(RTTNews) - Saia, Inc. (SAIA) shares climbed 8.04 percent to $361.80 in trading on Monday, gaining $26.93, despite no company-specific news driving the move.
The stock opened at $334.87, matching the previous close of $334.87, and traded between an intraday low of $334.87 and a high of $362.11 on the Nasdaq. Trading volume totaled about 0.49 million shares, slightly above its average volume of around 0.47 million.
Saia's shares are now trading near the upper end of their 52-week range of $229.12 to $538.03, reflecting continued investor interest in the stock.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Saia IncShs
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Saia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Saia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Saia legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Saia IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Saia IncShs
|286,00
|2,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen deutlich fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.