Saia Shares Rise Over 8%

(RTTNews) - Saia, Inc. (SAIA) shares climbed 8.04 percent to $361.80 in trading on Monday, gaining $26.93, despite no company-specific news driving the move.

The stock opened at $334.87, matching the previous close of $334.87, and traded between an intraday low of $334.87 and a high of $362.11 on the Nasdaq. Trading volume totaled about 0.49 million shares, slightly above its average volume of around 0.47 million.

Saia's shares are now trading near the upper end of their 52-week range of $229.12 to $538.03, reflecting continued investor interest in the stock.