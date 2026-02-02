Saia Aktie

Saia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KDU8 / ISIN: US78709Y1055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 18:08:43

Saia Shares Rise Over 8%

(RTTNews) - Saia, Inc. (SAIA) shares climbed 8.04 percent to $361.80 in trading on Monday, gaining $26.93, despite no company-specific news driving the move.

The stock opened at $334.87, matching the previous close of $334.87, and traded between an intraday low of $334.87 and a high of $362.11 on the Nasdaq. Trading volume totaled about 0.49 million shares, slightly above its average volume of around 0.47 million.

Saia's shares are now trading near the upper end of their 52-week range of $229.12 to $538.03, reflecting continued investor interest in the stock.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Saia IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Saia IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Saia IncShs 286,00 2,14% Saia IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:47 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen deutlich fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen