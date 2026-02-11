11.02.2026 06:31:28

Saia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Saia hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte Saia 2,84 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 790,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 789,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 9,52 USD. Im Vorjahr hatte Saia 13,51 USD je Aktie erwirtschaftet.

Saia hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,23 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne grosse Ausschläge. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen