Saia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Saia hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte Saia 2,84 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 790,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 789,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 9,52 USD. Im Vorjahr hatte Saia 13,51 USD je Aktie erwirtschaftet.

Saia hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,23 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at