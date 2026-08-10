SAIBO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SAIBO hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 36,24 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 22,22 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat SAIBO im vergangenen Quartal 2,48 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAIBO 2,82 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at