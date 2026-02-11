|
SAIBO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
SAIBO veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 17,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,65 Prozent auf 2,39 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
