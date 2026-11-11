SAIBO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SAIBO hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 38,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SAIBO im vergangenen Quartal 2,32 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAIBO 2,61 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at