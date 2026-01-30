Saibu Gas hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Saibu Gas hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 63,09 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Saibu Gas ein EPS von 34,34 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Saibu Gas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 61,48 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 63,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at