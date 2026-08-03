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03.08.2026 06:31:29
Saibu Gas hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Saibu Gas stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Saibu Gas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 143,27 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 95,75 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Saibu Gas im vergangenen Quartal 60,64 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saibu Gas 67,55 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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