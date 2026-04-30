Saibu Gas hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Saibu Gas äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 32,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 107,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,87 Prozent auf 71,79 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 196,20 JPY beziffert, während im Vorjahr 171,81 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 261,82 Milliarden JPY, während im Vorjahr 254,44 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at