01.05.2026 06:31:29

SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) im vergangenen Quartal 140,42 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) 140,86 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,226 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 155,68 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at

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