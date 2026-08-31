SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 CNY. Im Vorjahresviertel hatte SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) 0,260 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 158,73 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 158,23 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at