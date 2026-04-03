SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) hat am 02.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,460 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 187,25 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 195,49 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,193 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 192,56 Milliarden CNY erwartet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,890 CNY gegenüber 0,140 CNY je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 652,12 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) einen Umsatz von 622,66 Milliarden CNY eingefahren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,922 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 662,58 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at