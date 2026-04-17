Saikaya: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Saikaya äußerte sich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 8,06 JPY. Im letzten Jahr hatte Saikaya einen Gewinn von 12,33 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,29 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,34 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at