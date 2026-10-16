|
16.10.2026 06:31:29
Saikaya gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Saikaya hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 JPY. Im Vorjahresviertel waren -2,020 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1,07 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 14,79 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 22,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Saikaya hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,59 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.