Saikaya gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Saikaya hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 JPY. Im Vorjahresviertel waren -2,020 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,07 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 14,79 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 22,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Saikaya hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,59 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at