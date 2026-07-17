Saikaya informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Saikaya hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,19 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 4,17 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 1,15 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at