Saikaya verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Saikaya gab am 14.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,42 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 7,78 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,23 Prozent auf 1,03 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at