Sailfish Royalty: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sailfish Royalty hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,5 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 195,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at