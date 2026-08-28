Sailfish Royalty: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sailfish Royalty hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,9 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 86,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sailfish Royalty einen Umsatz von 1,0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at