|
23.11.2026 06:31:29
Sailfish Royalty vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sailfish Royalty hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sailfish Royalty in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!