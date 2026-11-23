Sailfish Royalty hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sailfish Royalty in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at