SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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19.05.2026 21:54:46
SailingStone Capital Initiates West Fraser Timber Position, According to Recent SEC Filing
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, SailingStone Capital Partners LLC initiated a new position in West Fraser Timber (NYSE:WFG) by purchasing 261,199 shares. The estimated transaction value was $17.61 million, based on the average closing price during the quarter. At quarter end, the stake was valued at $23.78 million, reflecting both the share acquisition and subsequent price change.This is a new position for the fund and represented 5.4% of 13F reportable AUM at quarter end.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|West Fraser Timber Co.Ltd
|50,15
|-1,38%