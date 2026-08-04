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04.08.2026 06:01:09
Sailors Working in Strait of Hormuz Are Caught in Crossfire of Iran War
Thousands of civilian workers remain stranded on ships at risk of attack by Iran. On one vessel, sailors have been held by the Iranian navy for more than three months.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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