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10.06.2026 06:31:29
SailPoint: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
SailPoint lud am 09.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
SailPoint vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 280,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SailPoint 230,5 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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