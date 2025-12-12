|
12.12.2025 06:31:28
SailPoint stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SailPoint hat am 09.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 281,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 235,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!