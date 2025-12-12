SailPoint stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SailPoint hat am 09.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 281,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 235,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at