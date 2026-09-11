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11.09.2026 06:31:28
SailPoint vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SailPoint veröffentlichte am 09.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite hat SailPoint im vergangenen Quartal 308,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SailPoint 264,4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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