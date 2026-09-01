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01.09.2026 06:31:29
Sailun hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Sailun äußerte sich am 30.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Sailun hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,240 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 10,57 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,18 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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