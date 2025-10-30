|
Sailun öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sailun hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,32 CNY. Im letzten Jahr hatte Sailun einen Gewinn von 0,350 CNY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,01 Prozent auf 10,00 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,320 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 10,00 Milliarden CNY geschätzt.
