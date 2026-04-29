Sailun: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sailun ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sailun die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sailun ein EPS von 0,250 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 9,46 Milliarden CNY gegenüber 8,17 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,08 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,26 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sailun im vergangenen Geschäftsjahr 36,79 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sailun 31,75 Milliarden CNY umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,11 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 36,45 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at