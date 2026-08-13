Sainik Finance Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sainik Finance Industries hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,870 INR erwirtschaftet worden.

Sainik Finance Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at