Sainik Finance Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sainik Finance Industries hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1,26 INR gegenüber 0,670 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 42,9 Millionen INR gegenüber 40,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at