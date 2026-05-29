Sainik Finance Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sainik Finance Industries lud am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,15 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sainik Finance Industries 2,45 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 52,6 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48,3 Millionen INR.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,83 INR beziffert, während im Vorjahr 5,68 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 166,71 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 169,51 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at