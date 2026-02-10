SAINT-CARE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SAINT-CARE präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,79 JPY, nach 19,80 JPY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,68 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 14,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at