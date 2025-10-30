Compagnie de Saint-Gobain Aktie
WKN DE: A1J2CR / ISIN: US2042803096
|
30.10.2025 19:02:40
Saint-Gobain mit Umsatzrückgang in Nordamerika
Von Cristina Gallardo
DOW JONES--Saint-Gobain hat wegen eines schwächelnden Nordamerika-Geschäfts im dritten Quartal 2025 etwas weniger umsetzt. Wie der französische Baustoffkonzern mitteilte, verringerte sich der Konzernumsatz auf flächenbereinigter Basis um 0,2 Prozent auf 11,42 Milliarden Euro. Dabei sank der Umsatz in Nordamerika auf vergleichbarer Basis um 6,5 Prozent, was laut Saint-Gobain sowohl auf die Schwäche im Neubau aufgrund der weiterhin hohen Zinsen als auch auf das Ausbleiben größerer Wetterereignisse zurückzuführen ist, die in den Vorjahren den Absatz von Dachbaustoffen angekurbelt hatten.
Für dieses Jahr hält Saint-Gobain an seinem Ziel fest, eine operative Marge von über 11 Prozent zu erreichen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2025 14:02 ET (18:02 GMT)
