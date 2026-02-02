Saint-Gobain Sekurit India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Saint-Gobain Sekurit India gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 1,23 INR. Im letzten Jahr hatte Saint-Gobain Sekurit India einen Gewinn von 1,11 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 615,6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 530,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at