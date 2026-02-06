|
Saint Marc legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Saint Marc lud am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 38,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,54 JPY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,39 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Saint Marc einen Umsatz von 16,57 Milliarden JPY eingefahren.
