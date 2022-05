Saint Marc legte Quartalsergebnis vor

Saint Marc hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Der Umsatz lag bei 13,41 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei -30,800 JPY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 13,41 Milliarden JPY ausgegangen.

Saint Marc vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 222,030 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -378,390 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 47,72 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 43,99 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 199,300 JPY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 49,00 Milliarden JPY taxiert.

