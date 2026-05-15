Saint Marc verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Saint Marc hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 38,92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29,24 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Saint Marc im vergangenen Quartal 22,46 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saint Marc 21,38 Milliarden JPY umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 125,23 JPY gegenüber 123,62 JPY im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Saint Marc mit einem Umsatz von insgesamt 88,43 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 70,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at