|
15.05.2026 06:31:29
Saint Marc verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Saint Marc hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 38,92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29,24 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Saint Marc im vergangenen Quartal 22,46 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saint Marc 21,38 Milliarden JPY umsetzen können.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 125,23 JPY gegenüber 123,62 JPY im Vorjahr.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Saint Marc mit einem Umsatz von insgesamt 88,43 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 70,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,74 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.