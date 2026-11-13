Saint Marc verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Saint Marc hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,79 JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,14 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,91 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at