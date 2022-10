Saipem-Aktie mit Kusrssprung: Jefferies stuft Saipem hoch

Es gebe "4,5 Milliarden Gründe zum Kauf", schrieb Analyst Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf einen in US-Dollar entsprechend hoch dotierten Großauftrag für den italienischen Maschinenbauer für die Ölindustrie. Bei seinem neuen Kursziel seien die Bewertungsparameter immer noch moderat, ergänzte der Experte. Saipem könne seinen langfristigen Abwärtstrend unter einem neuen Konzernchef nun tatsächlich beenden, so Wilson weiter. Die Saipem-Aktie springt an der Mailänder Börse 11,67 Prozent auf 0,73 Euro.

