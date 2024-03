Saipem SPA Azioni di risp portatore: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Saipem SPA Azioni di risp portatore präsentierte in der am 28.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,011 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,12 Milliarden EUR geschätzt.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,063 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 11,44 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at