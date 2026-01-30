SAISON INFORMATION SYSTEMS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SAISON INFORMATION SYSTEMS hat am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,59 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAISON INFORMATION SYSTEMS 26,57 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat SAISON INFORMATION SYSTEMS im vergangenen Quartal 5,40 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAISON INFORMATION SYSTEMS 6,90 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at