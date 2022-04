Saisonauftakt in der FIM EWC: BMW Motorrad World Endurance Team geht gut vorbereitet in die 24h Le Mans.

Die FIM Endurance World Championship startet am Osterwochenende mit einem Klassiker in die Saison 2022: den 24 Stunden von Le Mans (FRA) am 16./17. April. Für das BMW Motorrad World Endurance Team um Teammanager Werner Daemen (BEL) ist es die dritte Saison in der FIM EWC. Die Mannschaft, die im Vorjahr den zweiten Rang der Gesamtwertung belegt hatte, geht gut vorbereitet in den Saisonauftakt an der Sarthe.