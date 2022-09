Saisonfinale in der FIM EWC: BMW Motorrad World Endurance Team bereit für die Jubiläumsausgabe des Bol d‘Or.

Mit der Jubiläumsausgabe des berühmten Bol d’Or in Le Castellet (FRA) steht für das BMW Motorrad World Endurance Team am kommenden Wochenende (17./18. September) das Saisonfinale in der FIM Endurance World Championship 2022 (FIM EWC) auf dem Programm. Der 24-Stunden-Klassiker, der 1922 zum ersten Mal ausgetragen wurde, feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag.