17.07.2026 06:31:29

SAIZERIYA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SAIZERIYA ließ sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SAIZERIYA die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 62,45 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 63,51 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat SAIZERIYA mit einem Umsatz von insgesamt 78,48 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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