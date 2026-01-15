|
SAIZERIYA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SAIZERIYA lud am 14.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 62,95 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAIZERIYA 54,06 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat SAIZERIYA im vergangenen Quartal 70,29 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAIZERIYA 61,28 Milliarden JPY umsetzen können.
