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09.04.2026 06:31:29
SAIZERIYA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
SAIZERIYA lud am 08.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.
Das EPS wurde auf 51,77 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAIZERIYA 41,01 JPY je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 72,57 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAIZERIYA 60,30 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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