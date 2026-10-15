SAIZERIYA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SAIZERIYA präsentierte in der am 14.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 47,64 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 68,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAIZERIYA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80,15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 68,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 224,81 JPY. Im Vorjahr waren 227,46 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,44 Prozent auf 301,48 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 256,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at