Sajo Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sajo Industries hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Sajo Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1154,35 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4916,000 KRW je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 189,25 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 154,60 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 10144,26 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Sajo Industries ein Gewinn pro Aktie von 927,00 KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sajo Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 706,21 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 635,20 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

