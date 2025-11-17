Sajo Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sajo Industries hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3114,00 KRW, nach 828,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 185,47 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 173,28 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at