Sajo Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sajo Industries präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 690,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sajo Industries 2462,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 143,32 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 155,04 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at