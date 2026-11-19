Sajo Industries lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2287,00 KRW gegenüber 3114,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 177,28 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 185,47 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at