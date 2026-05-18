SAJO SEA FOOD: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SAJO SEA FOOD hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 134,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAJO SEA FOOD ein EPS von 236,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat SAJO SEA FOOD mit einem Umsatz von insgesamt 67,66 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,40 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 42,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at